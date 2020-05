USA, Rapinoe si propone a Biden: "Se ti serve un vice-presidente io sarei disponibile"

Nel corso di una diretta Instagram con Joe Biden, prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il partito democratico, la stella del calcio a stelle e strisce Megan Rapinoe fra il serio e il faceto ha avanzato la propria candidatura a vice-presidente: “Non vorrei metterti in difficoltà, ma se avessi bisogno di un vice-presidente io sarei disponibile a un colloquio. Penso di potermi dividere fra questo ruolo e quello di calciatrice. - ha continuato il Pallone d'Oro femminile in carica – Possiamo parlare di tutti nei dettagli, segnatelo in agenda”. Uno scambio di battute che ha coinvolto anche Jill, la moglie di Biden, che ha spiegato che le piacerebbe vedere la calciatrice ricoprire questo ruolo.