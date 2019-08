UWCL, peggio non poteva andare: la Fiorentina pesca l'Arsenal

© foto di Insidefoto/Image Sport

La peggior avversaria possibile. Se c’era una squadra che la Fiorentina avrebbe volentieri evitato di pescare dall’urna di Nyon questo pomeriggio era certamente l’Arsenal. anche memore della batosta subita l’anno passato da un altro club inglese come il Chelsea. Ritrovatasi testa di serie la squadra viola si aspettava un sorteggio più morbido e invece si trova a rimpiangere quella seconda fascia che nelle ultime due stagioni gli aveva regalato le danesi del Fortuna Hjorring.

Pur avendo perso il miglior portiere dell’ultima Coppa del Mondo Sari van Veenendaal dell’Olanda che ben ricordiamo - le Gunners hanno una formazione di tutto rispetto con altre tre Oranje come le centrocampiste van de Donk e Roord e sopratutto quella Vivianne Miedema che sbloccò il quarto di finale contro l’Italia. Le altre giocatrici da tenere d’occhio nella formazione di Joe Montemurro sono senza dubbio il capitano Kim Little, Lia Walti e Beth Mead,

La squadra nella passata stagione ha dominato la Premier League femminile chiudendo la stagione con sette punti di vantaggio sul Manchester City e ben 12 sul Chelsea. La Fiorentina avrà a disposizione la gara di ritorno da giocare al Franchi, anche se lo scorso anno contro l’altro club londinese servì a poco. Proprio quella sfida può essere un insegnamento per mister Cincotta e le sue ragazze che – come nel caso della Juventus – arriveranno alla sfida d’andata senza essere ancora scese in campo in gare ufficiali a differenza delle avversarie.