Wolfsburg, Pernille Harder e un'ultima senza acuti. Il suo futuro sarà al Chelsea

Niente acuti, l’ultima gara di Pernille Harder con la maglia del Wolfsburg si è chiusa con una sconfitta nella finale di Champions League contro il solito Lione. Una gara in cui la stella danese ha provato a trascinare le compagne senza però riuscire ad abbattere il muro lionese che si è portato a casa la quinta coppa consecutiva.

Dopo quattro anni in Germania con la maglia delle biancoverdi – in cui ha vinto per altrettante volte il Double Campionato-Coppa di Germania – Harder sperava di poter regalare anche quella Champions League che manca dal 2014 nella bacheca tedesca e salutare come meglio non avrebbe potuto. Ma così non è stato, col Lione che per l’ennesima volta ha infranto i sogni delle rivali di salire sul trono d’Europa.

Il futuro della danese classe ‘92 sarà ora al Chelsea in Inghilterra, una scelta di vita – oltre che calcistica – per poter vivere al fianco della sua compagna Magdalena Eriksson a Londra e condividere con lei le gioie calcistiche e non.