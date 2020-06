Women's Champions League, ad agosto la fase finale: gare a Bilbao e San Sebastiàn

Come riferisce il sito della UEFA, sono state decise le date della fase finale di Women's Champions League, che si giocherà ad agosto, con i match in programma nelle città spagnole di Bilbao e San Sebastiàn.

Di seguito il comunicato:

"Tutte le rimanenti partite della UEFA Women's Champions League si giocheranno come un torneo a eliminazione diretta a otto squadre allo stadio San Mamés di Bilbao e allo stadio Anoeta di San Sebastián, ha annunciato il Comitato Esecutivo UEFA.

I quarti di finale si terranno il 21 agosto e il 22 agosto e le semifinali il 25 e 26 agosto alle 20:00 CET. La finale si svolgerà a San Sebastián il 30 agosto alle 20:00 CET.

Un sorteggio si svolgerà anche alla UEFA a Nyon il 26 giugno per determinare l'ordine delle partite e il calendario delle partite finali verrà comunicato in seguito.

Le finali della UEFA Women's Champions League dei prossimi anni si svolgeranno a Göteborg (2021), Torino (2022) ed Eindhoven (2023) come inizialmente previsto.

I team potranno registrare tre nuovi giocatori nella loro lista A per il resto della Stagione 2019/20, a condizione che tali giocatori fossero già registrati e ammessi al club dall'ultima scadenza di registrazione (18 marzo 2020). L'elenco A potrà contenere un massimo di 25 giocatori. Non sarà possibile per i club registrare i giocatori appena trasferiti.

Cinque sostituzioni saranno consentite in tutte le rimanenti partite della stagione 2019/20, in conformità con la modifica temporanea delle Regole del Gioco, mentre il numero di sostituzioni per la stagione 2020/21 rimarrà a tre.

Quarti di finale (21/22 agosto, assegnazione da confermare)

Atlético Madrid - Barcellona

Lione - Bayern München

Glasgow City - Wolfsburg

Arsenal - Paris Saint-Germain

Semifinali (25/26 agosto, assegnazione da confermare)

1: Arsenal / Parigi - Lione / Bayern

2: Glasgow / Wolfsburg - Atlético / Barcelona

Finale (20:00 CET, 30 agosto: Anoeta Stadium, San Sebastián)

Semifinale vincitore 2 vs semifinale vincitore 1".