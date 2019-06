Juve: ko tecnico, giovedì il grande annuncio. Inter: Conte-Icardi, esiste una sola possibilità. Milan: Maldini c'è, Giampaolo pure. Manca solo un ingrediente. E su De Zerbi...

© foto di Alessio Alaimo

Buondì, portiamoci avanti col glossario di mercato che è molto utile per tutti noi amanti della trattativa: ecco a voi tutta una serie di espressioni che vi torneranno molto utili nei prossimi tre mesi. Pronti? Via.

“ARRIVA DA AMBIENTI + città interessata”: espressione molto utile quando volete spararla grossa dando però la colpa a qualcun altro. Esempio: “Speranze per Mazzone alla Roma. L’indiscrezione arriva DA AMBIENTI ROMANI…”. Utile anche la variante “AMBIENTI VICINO AL GIOCATORE”.

“FINO AL 2 SETTEMBRE PUO’ ACCADERE DI TUTTO”: espressione molto utile quando non siete per niente certi di una cosa, ma dovete dirla lo stesso perché altrimenti fate la figura di quelli che non sanno nulla. Esempio: “Lavezzi all’Inter? Questa volta dovremmo esserci, ma FINO AL 2 SETTEMBRE PUO’ ACCADERE DI TUTTO”.

“MAI DIRE MAI”: utile quando siete abbastanza sicuri di una cosa ma siete pavidi e volete tenervi la scappatoia. Esempio: “Messi al Pergocrema? È impossibile ma, MAI DIRE MAI”.

“COME VI AVEVAMO ANTICIPATO”: metodo tra i più classici per ricordare a tutti, ad affare fatto, che non siete dei pirla. Esempio: “Fatta per Dzeko all’Inter. COME VI AVEVAMO ANTICIPATO la volontà del giocatore è stata decisiva”. Se volete essere ancora più gagliardi potete aggiungere il riferimento temporale che tanto nessuno va a controllare: “COME VI AVEVAMO ANTICIPATO A PASQUETTA…”.

“E’ IL NUOVO + NOME DI GIOCATORE FAMOSO”: quando dovete presentare un colpo che non frega niente a nessuno e comunque volete dargli enfasi. Esempio: “Papuozzi è a un passo dal Baranzate. Nel lodigiano lo definiscono IL NUOVO RUI BARROS perché è basso e fa alcuni gol”.

“MANCA SOLO L’UFFICIALITA’”: espressione utile quando dovete riempire dello spazio e non avete nulla da dire. E allora dovete scrivere cose già note ai più. Esempio: “Come vi dicevamo ieri, è quasi fatta per Papuozzi al Baranzate: MANCA SOLO L'UFFICIALITÀ".

“E’ FATTA”: quando è fatta.

“NELLE PROSSIME 24/48 ORE”: buona per prendere tempo in assenza di novità. “Lavezzi-Inter? Decisive LE PROSSIME 24/48 ORE”. Tanto dopo 48 ore non si ricorda più nessuno e potete rinnovare la promessa ("decisive le prossime..."). Attenti ad usarla l’1 settembre perché rischiate la figura di merda.

“SITUAZIONE DA MONITORARE”: buona quando non sapete una fava. Esempio: "Ci sono speranze per Neymar al Real?". E tu, bel sereno: "È UNA SITUAZIONE DA MONITORARE".

Ho sprecato tutto il tempo per scrivere questa boiata, mi rimane poco tempo. Si proceda con i pensierini. Facciamo 9.

1) Il comunicato “Chiesa resta, ve lo dice la proprietà attuale” firmato da chi sta per vendere a Commisso è una roba assai curiosa, un filo artefatta, un po' "paracula" e molto poco spontanea. I tifosi della Viola si augurano almeno che porti davvero alla conferma del ragazzo...

2) Molti club pensano a De Zerbi e ben fanno. Poi però pare non abbiano il coraggio di osare, lo trattano come un "Piano B" perché "deve ancora crescere". Sarà che abbiamo visto come lavora, sarà che ha studiato alla scuola dei Bielsa e dei Guardiola, sarà quel che vi pare ma noi vi diamo l'inutile consiglio: osate, non ve ne pentirete.

3) Gattuso che rinuncia al grano è una roba talmente anacronistica rispetto al calcio attuale che sembra uscito da un'altra epoca. Ci mancherà, anche e soprattutto come allenatore, a meno che...

4) Pinamonti ha segnato il rigore decisivo contro la Polonia ai Mondiali Under 20. Pinamonti ha trasformato dal dischetto col cucchiaio. Pinamonti viene celebrato all'estero molto più che qui da noi. Un rigore non significa niente, il fatto che questo ragazzo sia più di una promessa... è un dato di fatto.

5) Icardi. L'Inter vuole cederlo. Molti tifosi anche. La Juve continua il pressing. L'ex capitano spera di restare. C'è una possibilità che il suo desiderio si realizzi? Una sola. Conte sarebbe disposto a dargli un'occasione in cambio di un gesto significativo. Quale? Scegliere un procuratore che non sia sua moglie per evitare nuovi "disguidi".

6) Maldini diventerà il direttore tecnico del Milan al posto di Leonardo. Arrivato un anno fa per fare la spalla al brasiliano, ora ne prende il posto proprio come fece Gattuso a suo tempo con Montella. Gli toccherà un compito non semplice: riportare il Milan a essere “il Milan” con lo sguardo dell'Uefa puntato addosso, senza troppi milioni da investire, ma solo con visione e capacità di creare un gruppo. Dire "sì" significa assumersi un rischio e in qualche modo avere anche coraggio.

7) La prima scelta di Maldini è Marco Giampaolo. Il quasi ex tecnico della Sampdoria fino ad oggi ha fatto la figura della Bella di Torriglia: tutti lo vogliono e nessuno se la piglia. La Juve lo puntò, poi cambiò strada. Lo stesso fece il Milan di Berlusconi-Gancikoff per poi virare su altro. Lo voleva la Fiorentina e poi la Roma, nel frattempo lui era finito alla Cremonese. Tutti i colleghi ne parlano benissimo, i giocatori che lo hanno avuto pure: se il Milan deve ripartire dal "gruppo", la scelta sembra azzeccata.

8) Siamo arrivati alla puntata 423423432 della telenovela "allenatore Juve". Chi scrive continua a non avere certezze su chi possa essere il prossimo allenatore bianconero. Tutti gli indizi portano a Sarri, eppure c'è chi insiste e valuta ogni smentita di Guardiola come una conferma. Non si era mai vista una roba del genere: una sorta di battaglia mediatica tra professionisti non per informare ma per "vincere" sui "rivali". Mah... Una sola (semi)certezza: entro giovedì arriverà l'annuncio.

9) Venerdì comincia il Mondiale Femminile. Preparatevi a sentire noi espertoni celebrare le qualità delle brasiliane, la tecnica delle norvegesi, la forza d'animo delle italiane. La verità è che il 90% di noi, di calcio femminile, non ne sa nulla, ma a diventare "massimi conoscitori" ci vuole davvero poco. Buon Mondiale a tutti, ci divertiremo.