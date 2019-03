Juventus, Kean è il futuro, l’obiettivo è blindarlo fino al 2024. Avanti anche con Spinazzola. Il Milan ripensa a Diawara, il Siviglia prende tempo sul riscatto di André Silva. Il Real ha in mano Hazard ma il vero grande obiettivo è Mbappé

Kean punta centrale del futuro. La Juventus è sicura di avere in mano un grandissimo attaccante e per questo è decisa a ritagliargli il giusto spazio, a prescindere da chi sarà l’allenatore la prossima stagione. È vero che il giovane talento bianconero ha il contratto in scadenza nel giugno 2020, ma la Juventus farà di tutto per trovare una soluzione a breve con il suo agente Raiola. La missione è blindarlo fino al 2024, i contatti sono già in corso da tempo. Nell’ottica di un progressivo ringiovanimento della rosa ma sempre mantendo altissima la qualità, la Juventus è intenzionata a puntare forte anche su Spinazzola. La bella prestazione in Champions e la convocazione in Nazionale sono solo le ultime conferme di una scelta già fatta. L’esterno sinistro rappresenta il futuro e con Alex Sandro la fascia sinistra è più che coperta. Non è un caso che siano in discesa le quotazioni di Marcelo, più vicino a rimanere al Real Madrid grazie al ritorno di Zidane. Anche il rinnovo di Rugani fino al 2023 va in una direzione ben precisa. È uno dei due tasselli della difesa che verrà. L’altro resta ancora un punto interrogativo, ma presto si capirà meglio se sarà De Ligt dell’Ajax, Dias del Benfica o magari un nome a sorpresa. Il Milan continua a valutare opzioni per essere ancora più competitivo. Per il centrocampo è monitorato Diawara del Napoli, su cui c’è anche l’interesse del Tottenham. È un profilo giovane, di grande qualità, che rientrerebbe perfettamente nella filosofia del nuovo corso rossonero. Leonardo e Maldini aspettano segnali dal Siviglia per André Silva. L’attaccante portoghese è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto a 38 milioni di euro. Dopo un ottimo inizio, ha avuto un calo, tant’è che è a digiuno da 13 partite. Il suo riscatto almeno a questa cifra è più che mai incerto. Il Milan è alla ricerca anche di un esterno d’attacco e ha sondato il terreno per Gnabry del Bayern Monaco, ma la valutazione di 50 milioni di euro ha bloccato per ora ogni tentativo. Infine una parentesi di calcio internazionale. La prossima sarà senza dubbio l’estate del Real Madrid. Florentino Perez ha stanziato un budget tale da poter fare offerte quasi irrinunciabili. La certezza o quasi è l’arrivo di Hazard dal Chelsea, ma un altro grande obiettivo è Mbappé del Paris Saint Germain. Per averlo il Real è pronto a mettere sul piatto della bilancia più di 250 milioni di euro. La volontà del club francese è di resistere ad ogni assalto, ma non potrà trascurare anche la volontà di Kylian. Alle sirene del Real non si può certo rimanere insensibili.