Juventus, risalgono le quotazioni di Conte. Dybala in partenza, Bayern in prima fila ma c’è anche il Liverpool in un possibile scambio con Salah. Per la difesa spunta anche Jérôme Boateng. Marotta e Paratici, che sfida per Chiesa

A fine stagione ci sarà un cambiamento inevitabile. Per la Juventus è già cominciata la fase di riflessione. Il primo nodo resta sempre Allegri. E’ vero che ci sono state le conferme del presidente Agnelli e dello stesso allenatore su un futuro ancora bianconero, ma la sensazione è che qualcosa possa succedere. La Juventus qualche tempo fa aveva pensato a Zidane poi l’offerta irrinunciabile del Real Madrid ha modificato gli scenari. Ora il nome più caldo è tornato quello di Conte. È vero che resta una primissima scelta per l’Inter, ma per convincerlo definitivamente il club nerazzurro ha bisogno di costruire una squadra ancora più forte. Perché se l’obiettivo è lottare per lo scudetto servono importanti investimenti. La Juventus da questo punto di vista può offrirgli più garanzie. L’affare Ronaldo è solo l’ultimo esempio. Resiste però anche la candidatura di Deschamps. In attacco potrebbero esserci partenze illustri. L’attenzione è tutta su Dybala. In caso di un’offerta davvero alta anziché rifiutare stavolta la Juventus potrebbe fare valutazioni diverse. Il Bayern in questo momento sembra la squadra più determinata ma attenzione anche alla strada che porta a Liverpool. A Klopp Dybala piace e magari sul tavolo della trattativa potrebbe entrare Salah. Al momento è poco più di un’idea ma non da sottovalutare. In realtà il vero obiettivo là davanti è Chiesa, che ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022. La valutazione è intorno ai 100 milioni ma se dovesse partire Dybala e uscire anche Douglas Costa per la Juventus non sarebbe così problematico presentare un’offerta allettante alla società viola. Anche l’Inter non molla di un centimetro. Tutti stravendono per Federico. Le possibili cessioni di Icardi e Perisic potrebbero far entrare nelle casse i milioni di euro necessari per far vacillare la Fiorentina. Insomma il duello è appena cominciato anche se la Juventus conserva un piccolo margine di vantaggio. Per la difesa Paratici sta pensando a varie soluzioni. Viste le difficoltà ad arrivare a De Ligt, che sembra sempre più vicino al Barcellona, continua il pressing su Savic. A gennaio c’era stato già un tentativo respinto dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha però fissato il prezzo per l’estate: 50 milioni di euro. Ecco che allora nella lista è entrato anche Jérôme

Boateng del Bayern Monaco, società con la quale la Juventus negli ultimi anni ha fatto tante operazioni, da Coman, Benatia a Douglas Costa.