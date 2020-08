Napoli per la difesa Gabriel è la prima scelta. Boga per il dopo Callejon ma il Sassuolo per ora resiste. L’Inter ci riprova per Dzeko e dopo Nainggolan rientrerà anche Perisic

Definita l’operazione Osimhen, il Napoli non si ferma e continua a lavorare per il futuro. In difesa, come detto, tutto ruota intorno a Koulibaly. Nonostante questa difficile stagione, la richiesta non è cambiata. È sempre sui 90 milioni di euro e di fronte a questo il City si è un po’ bloccato. In attesa di sviluppi Giuntoli sta valutando eventuali profili da prendere in considerazione. È chiaro che serve un giocatore pronto in grado di dare subito qualità al reparto e affiancare Manolas. Ci sono due nomi da tenere particolarmente caldi: Gabriel e Vertonghen. Il centrale belga si è svincolato dal Tottenham e rappresenta un’ occasione di mercato. Al Napoli piace ma al momento non c’è stata un’accelerazione. Un’operazione più nella filosofia del lavoro fatto negli ultimi anni è quella che porta al centrale del Lille. Con il club francese la porta è aperta per non dire spalancata dopo l’acquisto di Osimhen. La valutazione è sui 25 milioni di euro ma per andare dritto sull’obiettivo il Napoli deve avere la certezza che parta Koulibaly. Gabriel resta comunque la prima scelta. Considerato ormai certo l’addio di Callejon (che saluterà subito dopo la fine della Champions League), per sostituirlo il profilo prescelto è Boga. Il Sassuolo per ora non molla, forte anche di una richiesta intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe scendere di qualche milione. Allo stato attuale non ci sono molte possibilità ma più avanti il Napoli tornerà a farsi sotto con un’offerta importante, anche perché il giocatore sarebbe felice di vestire la maglia azzurra. Infine Milik. Per provare a scalzare la resistenza del Napoli, la Juventus ha pronte due contropartite dopo il no per Bernardeschi: Pellegrini o Romero. L’Inter è sempre molto attiva per la fascia sinistra. I nerazzurri sono intenzionati a fare un investimento importante e per questo presto presenteranno una proposta al Chelsea per Emerson Palmieri, che è diventato da un po’ di tempo a questa parte l’unico grande obiettivo. Per la punta Conte ha chiesto Dzeko, ma qui bisognerà vedere quale sarà eventualmente la richiesta della Roma, che non più tardi di un anno fa lo valutava 20 milioni di euro. Il club giallorosso però non è intenzionato ad accettare offerte almeno per il momento. Intanto oltre a Nainggolan (che rientrerà dal prestito al Cagliari), dopo la fine della Champions League anche Perisic farà il suo ritorno all’Inter. Il Bayern Monaco ha infatti deciso di non riscattare l’esterno croato a cui verrà trovata una nuova destinazione.