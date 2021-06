Florenzi pronto a -3 dalla Turchia: "Sono forti da fuori? Non ce li faremo arrivare..."

Alessandro Florenzi è carico. A -3 dalla gara d'esordio dell'Europeo contro la Turchia, in conferenza stampa da Coverciano, Firenze, ha parlato degli avversari di venerdì sera all'Olimpico. "Ha giocatori forti. Hanno tanti giocatori bravi: penso a Yilmaz che ha fatto una stagione purtroppo molto buona... Sono ben organizzati, abbiamo iniziato a studiarli. Sappiamo come fargli male, ci prepariamo ora per fare questa partita. Abbiamo tanta voglia di iniziare e di far bene. Abbiamo fatto un video, la Turchia è la squadra che ha tirato di più da fuori nelle qualificazioni. Dovremo stare attenti: c'è anche Calhanoglu su punizione che è uno specialista. Cercheremo non solo di non fare fallo ma di non farceli arrivare".