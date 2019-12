"CR7 fa volare la finale". Questo il titolo che si prende la pagina 2-3 di Tuttosport. Le due pagine sono dedicate alla Supercoppa di domani tra Juventus e Lazio che si giocherà a Riad. L'organizzatore della partita Romy Gai ha parlato così in vista del match: "Juve-Lazio, spot per la Serie A. Gli arabi potrebbero comprare un club italiano. C'è tantissima attesa per l'evento. E quel gol di Cristiano Ronaldo contro la Samp ha messo il turbo a tutta la manifestazione".