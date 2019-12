LIVE TMW - QUAL. EURO 2020 ore 20:45 - Finali: gli ospiti fanno en plein

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.45 - Di seguito i risultati e il finale del Girone H: Francia a Turchia staccano il pass per Euro2020.

GRUPPO H:

Albania-Francia 0-2

Andorra-Turchia 0-2

Moldavia-Islanda 1-2

CLASSIFICA: Francia 25, Turchia 23, Islanda 19, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3

22.40 - Terminano tutti i match!

ALBANIA-FRANCIA 0-2

20.48 - PARTITI!

6' - Dubois calcia il pallone verso l'area ma i difensori sono attenti e spazzano.

8' - GOL DELLA FRANCIA! A SEGNO TOLISSO! Griezmann va alla battuta del piazzato e pesca Tolisso, bravo a saltare in area, deviare la palla e battere Berisha!

18' - Lenjani crossa in area ma troppo vicino a Steve Mandanda che si impossessa del pallone.

30' - GOL DI GRIEZMANN! RADDOPPIO FRANCIA! Dubois lavora un ottimo pallone sulla trequarti e appoggia a Griezmann: mancino di prima dell'ex Atletico Madrid che fredda Berisha!

40' - Sugli sviluppi di un corner Lenglet prende il tempo a tutti, spedendo però il pallone di un soffio alto sopra la traversa.

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.51 - RIPARTITI!

52' - Gran pallone in area per Giroud, che gira verso la porta ma trova una gran risposta di Berisha.

64' - Ancora Giroud pericoloso. Stavolta l'attaccante del Chelsea ci prova con un tiro al volo diretto all'angolino, ma è ancora Berisha a dirgli di no.

73' - Palo! Giroud non riesce proprio a segnare: stavolta il suo tentativo va a sbattere contro il legno a Berisha battuto.

84' - Ritmi bassi in questo finale di partita.

20.39 - FINE PARTITA!

ANDORRA-TURCHIA 0-2

20.45 - PARTITI!

17' - GOL DELLA TURCHIA! MARCA UNAL! Buona azione sulla sinistra. Calhanoglu porta palla e mette al centro, il portiere devia e Unal si fa trovare pronto!

20' - Calcio di rigore per la Turchia!

21' - ANCORA UNAL, RADDOPPIO TURCHIA! Trasformazione perfetta di Unal: molto freddo il turco, che infila nel sacco il 2-0!

34' - Andorra va vicino al gol con un calcio di punizione da fuori area di Martinez: palla fuori di pochissimo.

21.34 - FINE PRIMO TEMPO!

21.49 - RIPARTITI!

52' - Calhanoglu batte un calcio di punizione dalla fascia destra: cross al centro, palla ribattuta al limite e calciata in porta. La sfera finisce alta sopra la traversa.

65' - Colpo di testa di Ayhan su sviluppo di piazzato: palla larga, sul fondo.

75' - Gran salvataggio di Demiral, che a Gomes battuto salva la Turchia con un bell'intervento.

22.38 - FINE PARTITA!

MOLDAVIA-ISLANDA 1-2

20.45 - PARTITI!

17' - GOL DELL'ISLANDA! IL VANTAGGIO DI BJARNASON! La comincia e la finisce l'ex Pescara: scambia con due compagni e in area non sbaglia il colpo dell'1-0!

36' - Palo di Bjarnason! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Bjarnason, il cui tentativo si infrange però sul legno.

21.34 - FINE PRIMO TEMPO!

21.50 - RIPARTITI!

57' - GOL DI MILINCEANU! PAREGGIA LA MOLDAVIA! Platica, il migliore della Moldavia fin qui, suggerisce. Miliceanu completa l'opera e sigla l'1-1 da pochi metri!

65' - GOL DI SIGURDSSON! TORNA AVANTI L'ISLANDA! Orn ci prova, ma il portiere respinge. Sulla ribattuta il più lesto è il solito Sigurdsson, che ribadisce in fondo al sacco!

77' - Calcio di rigore per l'Islanda!

78' - SIGURDSSON SBAGLIA IL PENALTY! Errore dal dischetto per l'Islanda e si resta sull'1-2.

20.39 - FINE PARTITA!

20.40 - Le squadre sono in campo. Tra poco gli inni, poi si comincia!

20.20 - Ricordiamo che fin qui si sono già disputate quattro partite in questa domenica di sosta. Di seguito il riepilogo con risultati e classifica dei diversi raggruppamenti.

GRUPPO A

Kosovo-Inghilterra 0-4

Bulgaria-Rep. Ceca 1-0

CLASSIFICA: Inghilterra 21, Rep. Ceca 15, Kosovo 11, Bulgaria 6, Montenegro 3.

GRUPPO B:

Lussemburgo-Portogallo 0-2

Serbia-Ucraina 2-2

CLASSIFICA: Ucraina 20, Portogallo 17, Serbia 14, Lussemburgo 4, Lituania 1

20.10 - C'è poco da decidere, poco da sperare in questo finale di Gruppo H. Francia e Turchia sono già qualificate, l'Islanda può conquistare fiducia in vista degli spareggi. Niente verdetti, ma tanto spettacolo e tante storie per la decima ed ultima giornata.

20.00 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle Qualificazioni ad Euro 2020. Oggi seguiremo insieme tutte le gare delle 20.45.