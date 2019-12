© foto di Raimondo de Magistriis

Ai fini della classifica contava poco, dal momento che sia Cipro che la Scozia non hanno più possibilità di raggiungere il secondo posto nel Gruppo I con Belgio e Russia. Ma per guadagnare fiducia vincere è sempre un bene. A Nicosia vincono gli scozzesi grazie ad una rete di Christie nel primo tempo e una di McGinn nella ripresa. In mezzo il momentaneo pareggio di Efrem. Con questo risultato gli uomini di Clark scavalcano proprio Kastanos (in campo dal 42') e compagni al terzo posto e ottengono una buona iniezione di stima in vista degli spareggi di marzo.

Le partite in programma per oggi:

15:00 Cipro-Scozia

18:00 Azerbaigian-Galles

18:00 Russia-Belgio

18:00 San Marino-Kazakistan

18:00 Slovenia-Lettonia

20:45 Austria-Macedonia del Nord

20:45 Croazia-Slovacchia

20:45 Germania-Bielorussia

20:45 Irlanda del Nord-Olanda

20:45 Israele-Polonia

La classifica del Gruppo I:

Belgio 24

Russia 21

Scozia* 12

Cipro* 10

Kazakistan 7

San Marino 0