Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato a Sky Sports del futuro del suo assistito precisando che il gallese non lascerà il Real Madrid in prestito: "Gareth è uno dei migliori giocatori del pianeta. E posso garantire che non andrà in qualche squadra in prestito. È un giocatore del Real Madrid e per ora resta al Real Madrid. Se qualcosa dovesse arrivare e dovesse andare incontro alle nostre esigenze, allora le cose potranno cambiare magari in un un giorno o in una settimana. Oppure potrebbe restare altri tre anni al Real Madrid, ossia fino alla fine del suo contratto". Nei giorni scorsi il tecnico Zinedine Zidane aveva parlato di una cessione praticamente imminente del giocatore, auspicandosi che la situazione potesse sbloccarsi il più velocemente possibile.