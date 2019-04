Ajax, De Jong: "De Ligt con me al Barça? Non voglio interferire"

Dopo il successo di ieri sul campo del Groningen, il centrocampista dell’Ajax (e prossimo acquisto del Barcellona) Frenkie de Jong ha risposto ad una domanda sul futuro di Matthijs De Ligt con particolare riferimento ai blaugrana: “Se può seguirmi nella Liga? Non saprei, ma non è una cosa che mi riguarda. Io di certo non interferirò nella sua scelta, è una decisione totalmente sua”.