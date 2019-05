Ajax, dopo i rumors c'è l'offerta: 20 milioni al Real per Odegaard

Dopo i rumors, arriva l'offerta: l'Ajax ha proposto 20 milioni di euro per prendere Martin Odegaard dal Real Madrid. Il norvegese è il giocatore prescelto per prendere l'eredità di uno tra David Neres e Hakim Ziyech che lascerà Amsterdam. Nella proposta l'opzione di recompra per il Madrid valida due stagioni. In stagione, per Odegaard, otto gol e nove assist in trentatre gare in prestito al Vitesse Arnhem.