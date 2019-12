© foto di Imago/Image Sport

La semifinalista dell'ultima Champions League, la squadra che ha eliminato la Juventus sotto i colpi di testa di Matthijs de Ligt, è fuori dall'Europa che conta. L'Ajax è stato eliminato e fioccano subito i commenti in Olanda. Nessun dramma, però. "Continui sul percorso scelto", titola il Telegraaf nel corsivo a caldo. "Resti sotto i riflettori delle superpotenze attraverso i risultati in Europa League. Esposta da una vulnerabilità difensiva, l'Ajax ha mostrato un calcio brillanto, a tratti persino incantevole. Però questo è un percorso che Overmars e Van der Sar hanno ben in mente".