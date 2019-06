Dall'Olanda sono sicuri, Quincy Promes è ad un passo dall'Ajax. Secondo AD l'ex giocatore del Twente firmerà un quinquennale nei prossimi giorni con i lancieri. Il calciatore piace molto a ten Hag, che lo ha lanciato ai tempi del Go Ahead Eagles. Nel Siviglia non ha trovato molto spazio: in Liga ha collezionato ben 33 presenze, partendo però dalla panchina. Il 27enne può inserirsi al meglio nello scacchiere attuale degli olandesi visto che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco.