Il tecnico dell'Ajax, Ten Hag, ha parlato prima della sfida contro il Real Madrid di domani alla Johann Cruyff Arena. "De Jong sta bene ed è incantato di giocare la gara di domani. Vuole concludere bene la stagione con l'Ajax ed è motivato per dare il meglio. La settimana scorsa aveva un problema con l'adduttore, sembrava stesse bene, per questo lo abbiamo cambiato. Il Real Madrid è migliorato molto dal momento del sorteggio, sono in un buon momento".