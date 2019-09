Ajax, ten Hag: "Possiamo fare meglio. Ziyech? Solo precauzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag ha commentato così la vittoria del suo Ajax per 3-0 contro il Lille. Queste le sue parole riportate dal portale rtlnieuws.nl:

"Penso che possiamo fare ancora meglio ma l'inizio è stato fantastico. Ci sono momenti in cui devi colpire e altri in cui frenare, mantenendo la palla più a lungo. Altrimenti rendi l'avversario più forte. Collettivamente dobbiamo giocare in modo più intelligente. La squadra però crescere in questo tipo di competizione. La sostituzione di Ziyech? Solo precauzione. Già prima della partita aveva problemi al tendine del ginocchio."