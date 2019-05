Ajax, vicino l'acquisto di Ianis Hagi: ci guadagnerà anche la Fiorentina

Fonte: firenzeviola.it

Secondo quanto riportato dal portare olandese Voetbalzone l'Ajax sarebbe interessata all'acquisto dell'ex giocatore della Fiorentina Ianis Hagi. La società di Amsterdam vorrebbe chiudere l'affare prima che il rumeno parta per l'Europeo Under 21. Il padre, a Telekom Sport, ha da poco dichiarato: "Siamo molto vicini a definire il trasferimento. Per lui sarebbe un sogno giocare nell’Ajax. Ianis è lo Xavi della Romania". La società viola, dal canto suo, segue la questione in quanto possiede una percentuale sulla futura rivendita.