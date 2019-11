© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano le polemiche attorno ad Alaves-Real Madrid e il protagonista è ancora una volta Aleix Vidal. Dopo la bufera social per il teatrale gesto dell'ombrello, l'ex Barcellona ha voluto contestare ironicamente anche la scelta dell'arbitro Cuadra Fernandez di non assegnare il rigore in suo favore per un contatto dubbio con Eder Militao. L'esterno dell'Alaves ha pubblicato il fermoimmagine dell'episodio, commentando con le emoticon divertite.