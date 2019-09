© foto di Lorenzo Marucci

Rémi Oudin è stato uno dei nomi caldi nelle ultime ore di mercato per quanto riguarda la Fiorentina. Alla fine l'accordo con il Reims non è stato trovato e David Guion, allenatore della squadra francese, ha commentato così le voci di mercato che giravano intorno all'attaccante: "Ho parlato col giocatore di questa possibilità di lasciare la Francia. Ma lui stesso concluse che non era una buona cosa andare alla Fiorentina. E' ancora molto giovane e alle spalle ha solo una stagione inter in Ligue 1. Ha ancora molto da dimostrare. Questa tregua gli consentirà di migliorarsi e sono sicuro che il treno tornerà, non passerà una volta sola. Deve ancora migliorare in termini di responsabilità".