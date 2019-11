Anche l'Arsenal piomba su Reinier: concorrenza a Inter, Barça e Chelsea

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Flamengo è fresco vincitore di Copa Libertadores e sui suoi calciatori le sirene del mercato si stanno già facendo rumorose. Reinier Jesus (17), ad esempio, è uno dei calciatori più ricercati. Ci ha pensato l'Inter, l'ha fatto il Barcellona, potrebbe essere un'idea del Chelsea e, secondo il Sun on Sunday, ora è finito anche nel mirino dell'Arsenal. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2002 e nazionale verdeoro Under 17, sembrerebbe prossimo al salto in Europa.