Arsenal, Aubameyang meglio di Henry e Wright nelle prime 50 di Premier

© foto di Imago/Image Sport

Pierre-Emerick Aubameyang è entrato nella storia dell’Arsenal. L’attaccante del Gabon, come riportato da beIN Sports, ha segnato 33 gol in 50 match di Premier League. L’attaccante ex Borussia Dortmund ha superato una leggenda dei gunners, Thierry Henry: nei suoi primi 50 incontri in Inghilterra il francese segnò 30 reti, mentre Ian Wright ben 24.