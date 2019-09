Arsenal, Emery chiede pazienza: "Pepé deve completare l'adattamento"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida odierna contro l'Aston Villa, ad Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, è stato chiesto anche delle prestazioni ancora non convincenti da parte di Nicolas Pepe, attaccante arrivato in estate dal Lille a suon di milioni. Di tutta risposta il manager spagnolo ha chiesto un po' di pazienza: "Gli serve ancora tempo per adattarsi, sta giocando bene ma sappiamo tutti che ci servono prestazioni migliori da parte sua per aiutarci a crescere. Adesso voglio compiere rapidamente l'ultimo step per inserirlo, e potrebbe essere già contro l'Aston Villa. Stiamo lavorando con lui anche individualmente, per esempio facciamo sessioni video dopo gli allenamenti. Abbiamo bisogno di lui".