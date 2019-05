© foto di Acero

L'Arsenal ha messo nel mirino Thomas Teye Partey (25) dell'Atletico Madrid. Il centrocampista ghanese sarebbe stato seguito dal vivo da Unai Emery, tecnico dei gunners, presente sabato in tribuna per la gara di Liga tra il Levante e i colchoneros. Lo fa sapere il Daily Mirror. In questa stagione, il calciatore ha realizzato tre gol in trentadue presenze in campionato.