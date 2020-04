Dalla Spagna, la Juventus vuole Thomas ma lui dà la priorità all'Atletico Madrid

La Juventus è fortemente interessata al centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid Thomas. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 50 milioni, probabilmente più bassa del reale valore del centrocampista da tempo al centro dei piani di Simeone. La priorità del calciatore sarebbe quella di rinnovare l'accordo con i Colchoneros con una trattativa che però per il momento non è ancora decollata e potrebbe favorire l'inserimento dei top club europei. Anche perché, per arrivare alla firma le parti dovranno decidere un prezzo per la clausola rescissoria che non impedisca al giocatore un giorno di trovare un'altra squadra. La Juventus dunque resterà attenta alla situazione e dopo la fine dell'emergenza, quando si tornerà a parlare anche di calciomercato, potrebbe provare l'offensiva per convincere il mediano. A riportarlo è Marca.