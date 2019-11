Arsenal, Emery: "Non so se Xhaka giocherà ancora con noi"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Granit Xhaka come Mauro Icardi? Così sembra in casa Arsenal. Le offese al pubblico durante la partita contro il Crystal Palace, in cui lo svizzero abbandonando il campo ha apostrofato con un sonoro "Vaffan****" sono ritenute troppo gravi dalla società e a nulla sono servite le scuse pubbliche del giocatore, che al momento è stato escluso dalle successive due partite. Non ci sarà nemmeno stasera a Leicester e stando alle parole di Unai Emery le misure nei suoi confronti, salvo colpi di scena, sono drastiche: nessuna possibilità di tornare in prima squadra e cessione al miglior offerente a gennaio. Intervenuto in conferenza stampa, Emery ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di un giocatore come Xhaka, ma non so se giocherà di nuovo con noi".