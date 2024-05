Torino, Juric e il video di Superga: "Fallimento per tutti, dispiaciuto per Lovato"

"Nei miei confronti non è stata una mancanza di rispetto, ma potremmo parlarne e analizzare". Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas, Ivan Juric torna sulle polemiche seguite in casa Torino al video in cui si sentivano alcuni giocatori prendere in giro i tifosi arrivati a Superga per le celebrazioni del grande Toro.

"La parola giusta è amareggiato - prosegue l'allenatore croato - ci tenevo che fosse una cosa spettacolare e che facessimo un passo in avanti. È andata male. Ma non è nei miei confronti".

Il video a Superga ha dato la sensazione che i giocatori non sapessero cos'è successo al Grande Torino: non trova? "Ciò che dici tu, parlando anche con altre persone, è un fallimento per me e di tutti. Mi è dispiaciuto per Lovato, non ha detto nulla e ha subito attacchi social pesantissimi. È un fallimento generale, ma hai un po' riassunto bene la situazione".

La conferenza stampa di Juric