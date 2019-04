© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Turn-over parziale per l'Arsenal nella gara valida per il 34° turno di Premier League in programma stasera alle 21 contro il Watford. Questa la formazione ufficiale dei Gunners, con un inevitabile pensiero già al ritorno dei quarti di finale di Europa League col Napoli di giovedì prossimo:

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Mustafi, Koscielny, Mavropanos, Monreal; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi; Aubameyang. All.: Emery.

Fuori dunque almeno quattro pezzi da novanta quali Sokratis, Kolasinac, Ozil e Lacazette, oltre a Cech e il giovane Maitland-Niles.