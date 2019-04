© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha parlato così delle prospettive per la prossima stagione, commentando anche il post-Ramsey: "Dobbiamo continuare a fare dei passi in avanti e il club sta lavorando proprio in tal senso. In estate ci potrebbe essere un sacco di movimento in termini di acquisti e cessioni o magari faremo poco sul mercato, ma prima di tutto credo che quest'Arsenal abbia una buona base. Ramsey alla Juve? Potremmo sostituirlo con un giocatore di un'altra squadra o anche con qualcuno che abbiamo già in casa e possa crescere come ha fatto lui stesso", le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match col Leicester.