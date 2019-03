© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Flop Denis Suarez a Londra. Come riporta il Sun, l'Arsenal avrebbe già deciso di non riscattare il centrocampista arrivato in prestito semestrale dal Barcellona a gennaio. Lo spagnolo non è riuscito infatti a ripagare la fiducia del suo estimatore Unai Emery, collezionando finora solamente sei presenze. Tutte partendo dalla panchina.