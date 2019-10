© foto di Insidefoto/Image Sport

Unai Emery al centro delle polemiche a Londra. È stata sufficiente infatti la sconfitta patita - a sorpresa - lunedì sera sul campo dello Sheffield United (1-0) per far diffondere tra i tifosi dell'Arsenal l'hashtag "#EmeryOut" su Twitter. Aubameyang e compagni, in ogni caso, sono attualmente quinti in classifica con 15 punti in Premier League e addirittura primi a punteggio pieno nel Gruppo F di Europa League.