© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I 60 milioni offerti in estate al Lipsia per Dayot Upamecano non sono bastati all'Arsenal per assicurarsi il talentuoso difensore francese. Nella prossima finestra estiva del mercato, però, potrebbero assicurare ai Gunners l'obiettivo rincorso a lungo: secondo L'Equipe, il club tedesco sarà costretto ad accettare quella cifra, a meno che il classe 1998 non firmi un nuovo contratto che faccia lievitare la clausola di rescissione.