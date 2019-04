Arsenal in versione Gomorra sui social: "Tutto a posto"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arsenal esulta dopo il passaggio del turno in Europa League ai danni del Napoli e il conseguente accesso alla semifinale del torneo dove affronterà il Valencia. Tramite il proprio profilo Twitter, il club londinese ha preso bonariamente in giro la società azzurra postando una foto dei protagonisti Gunners in versione "Gomorra". L'immagine è corredata da una scritta in italiano: "Tutto a posto" che ovviamente vale solo per i vincitori e non certo per la squadra di Ancelotti.