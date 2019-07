© foto di Imago/Image Sport

Alex Iwobi ha ammesso che sarà costretto a lasciare l'Arsenal se arriverà Wilfried Zaha in questo mercato estivo: "Non sono uno da escludere. Ho sopportato tutto ciò nel corso degli anni, sentendomi dire che non sono abbastanza bravo. Quindi, ogni volta che arriva la possibilità, cerco sempre di provare che dovrei partire titolare, ma sarà molto difficile se arriverà Zaha, mi aggiungerà ulteriore stress. Sono pronto per lottare, ma prenderei in considerazione l'idea di partire se non dovessi giocare come vorrei", ha detto al The Sun.