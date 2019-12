Arsenal, Ljungberg: "Pépé giocatore fantastico. Vittoria significativa"

© foto di Bartoli Davide

Fredrik Ljungberg, allenatore ad interim dell'Arsenal, ha parlato al termine del match vinto per 1-3 al "London Stadium" contro il West Ham. Prima affermazione per il tecnico svedese sulla panchina dei "Gunners": "E' una vittoria molto significativa soprattutto per i giocatori dopo il brutto momento che hanno passato. Volevamo vincere e ce l'abbiamo fatta, ma non è stato semplice perché il West Ham è una squadra ricca di ottimi individui. In Premier League, per ottenere i tre punti, è necessario impegnarsi in tutte le zone del campo e allenarsi duramente nel corso della settimana. Pépé è un giocatore fantastico, arriva dalla Ligue 1 e non è semplice per lui adattarsi ad un campionato come quello inglese: al termine del match l'ho visto stanchissimo, ma c'era da aspettarselo dopo la sua prestazione, e sono sicuro che andrà a letto col sorriso. Dobbiamo migliorare ancora in tante cose, stasera ci godiamo questa vittoria ma già da domani riprenderemo a lavorare e a concentrarci sui nostri punti più deboli. A livello personale, è una grandissima soddisfazione aver vinto questa partita".