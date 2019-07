© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da ieri in casa Arsenal è deflagrato il caso di mercato legato all'esperto difensore francese Laurent Koscielny, che ha manifestato la propria volontà di lasciare il club inglese rifiutandosi di prendere parte al ritiro pre-stagionale dei Gunners e chiedendo che il proprio contratto venga risolto. Il club di Londra però, secondo quanto riferisce l'Evening Standard, non ha intenzione di privarsene a meno che non arrivino offerte da almeno 10 milioni di euro.