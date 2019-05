© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'amministratore delegato dell'Arsenal Vinai Venkatesham, ha parlato al sito ufficiale del club delle future scelte di mercato dei Gunners: "Quando vendiamo calciatori dobbiamo massimizzare i ricavi da poter poi reinvestire per costruire la rosa. Dobbiamo essere molto disciplinati quando abbiamo a che fare con giocatori di una certa età che però sono ancora lontani da interrompere la propria carriera. Ciò significa prendere decisioni alle volte anche difficili, riguardo coloro che hanno un contratto in scadenza entro i due anni. Stiamo trattando i rinnovi con questi giocatori, nel caso in cui non rinnovino verranno ceduti. Non possiamo permetterci di perdere calciatori a parametro zero a meno che non accada vicino alla fine della carriera". Il club di Londra è rimasto scottato dalla cessione di Ramsey alla Juventus e deve fare i conti col futuro di Aubameyang e Ozil, entrambi in scadenza nel 2021.