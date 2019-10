Ashley Cole farà il tecnico e riparte dal Chelsea: "L'allenatore è un ladro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Cole torna al Chelsea ma per vestire nuovi panni. L'ex terzino della nazionale inglese, che con la maglia dei blues ha disputato oltre 200 gare ufficiali, sarà l'allenatore della selezione Under 15 dando così il via a una nuova avventura nel calcio, ma in panchina: "A chi ti ispiri per questa nuova carriera? Ognuno ha la sua filosofia - ha detto -, ma devi anche prendere idee che ti piacciono da diversi allenatori. La prima cosa che ho imparato è che ogni allenatore è un ladro", ha detto.