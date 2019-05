Aston Villa-Derby County, una finale playoff a tinte Blues

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'impresa del Derby County sul campo del Leeds di Marcelo Bielsa ha permesso alla squadra allenata da Frankie Lampard di qualificarsi per la finale playoff di Championship. L'ultimo atto si giocherà a Wembley il prossimo 27 maggio, e l'avversario del Derby sarà l'Aston Villa di Dean Smith.

Derby a tinte Blues - Sarà una sfida molto particolare, perché si incontreranno tanti vecchi amici. L'assistente di Smith sulla panchina dei Villains, infatti, è John Terry, ex difensore del Chelsea e compagno di squadra di Frank Lampard. Ma la reunion londinese non finisce qui, perché nel club delle East Midlands gioca da gennaio Ashley Cole, che ha condiviso con i due ex compagni di squadra tanti trionfi in passato.