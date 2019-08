© foto di Dimitri Conti

Venerdì sera per Jack Grealish il sentimento dominante deve essere stato quello di liberazione. Sentirsi svuotati dal grande peso che porti sulle spalle, specialmente se sei uno dei migliori (se non il top in assoluto) della tua squadra e sei stato partecipe di una striscia negativa che ha dello storico. Era arrivato a venti sconfitte consecutive in Premier League, con lui in campo nell'Aston Villa, ma nell'anticipo del venerdì sera il sortilegio è stato spezzato. La maledizione è cessata: i Villans hanno battuto 2-0 l'Everton con il gol di Wesley nel primo tempo ed il raddoppio di El Ghazi nei minuti di recupero finali. E per Grealish, finalmente, la fine di un incubo. Da lui commentata senza troppi giri di parole sui suoi social, seppur persino con una piccola autocensura: "Thanks, f**k!". Questo è Jack Grealish.