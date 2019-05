Atl.Madrid, il saluto di Juanfran: "Arrivato da vichingo, vado via da indio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'addio di Diego Godin, tocca a Juanfran salutare l'Atletico Madrid. L'esterno, dalla sala stampa del Wanda Metropolitano, ha parlato di fronte i suoi compagni e la stampa presente. "Sono i miei ultimi giorni all'Atletico, spero di tornarci presto perché questa è casa mia e qui ho trascorso anni meravigliosi. E' un onore essere considerato una leggenda di questo club", le parole del calciatore.

Messaggio alla tifoseria. "Grazie mille per avermi amato e per essere orgogliosi di me, sentire cantare il mio nome al Wanda Metropolitano è stato più bello che vincere tanti altri trofei. Quella rojiblanca è la mia famiglia, tornerò presto per aiutare il club e per crescere insieme. Saremo ancora più grandi, ve lo prometto. Sono arrivato da vichingo, vado via da indio", le sue parole.

La sua carriera all'Atletico. Classe '85, Juanfran è arrivato in biancorosso nel 2011 ed è stato amato dai tifosi nonostante i suoi trascorsi al Real. Lascia i rojiblancos dopo 355 partite, 41 assist e sei gol oltre sette trofei: la Copa del Rey del 2013, la Liga e la Supercoppa spagnola nel 2014, l'Europa League del 2012 e del 2018 con due Supercoppe europee.