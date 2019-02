© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria nel derby contro il Rayo Vallecano, il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha detto: "È sempre un derby, una partita molto complicata. Abbiamo lottato per vincere ma il Rayo sta lottando per la salvezza. Abbiamo raggiunto ciò che siamo venuti a cercare, i tre punti e ne siamo rimasti contenti. Rinnovo? Ho un contratto fino al 2021 e sono calmo e concentrato sulla stagione. Non so cosa accadrà, ma penso che verrà tutto risolto, ma ho un contratto con l'Atlético fino al 2021. Il mio rappresentante e quello dell'Atlético stanno parlando. Ma ripeto che ho un contratto con l'Atlético da più anni e vedremo cosa accadrà. E se alla fine arriverà il rinnovo, sono sicuro che sarò felice".