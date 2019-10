© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato così ai microfoni di Cadena SER dell'ultima campagna acquisti dei colchoneros: "All'Atletico quest'estate abbiamo costruito una squadra in base a quello che avevamo. Ci accostano sempre a Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, ma non è questo il nostro cammino. Non possiamo mentire alla gente. Chi crede che Joao Felix sia Griezmann e Renan Lodi sia Filipe Luis si sbaglia di grosso", le dichiarazioni del 'Cholo'.