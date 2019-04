Atl. Madrid, Simeone: "Vittoria sofferta, lotteremo fino all'ultimo respiro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria difficile conquistata dall'Atletico Madrid che ha trionfato sul campo dell'Eibar per 1-0 grazie alla rete di Lemar arrivata all'85'. Dopo la gara Diego Simeone ha detto: "In questo campo vincere ci costa sempre molto, l'Eibar è una delle squadre che pressa di più e sa chiudersi molto bene. Nel secondo tempo è stata una partita più equilibrata e poi siamo riusciti a segnare. Fortunatamente abbiamo trovato i tre punti. Abbiamo iniziato bene, con le idee molto chiare, ma non ci hanno permesso di fare ciò che volevamo. I cambi hanno rivoluzionato la gara e Lemar ha segnato con una grande giocata con Koke a destra e ci ha regalato una vittoria che è molto importante. Se è possibile il miracolo di raggiungere il Barça? Combatteremo fino all'ultimo respiro".