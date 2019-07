© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, è tornato sul duro comunicato redatto dal club dopo che il Barcellona ha annunciato l'acquisto di Antoine Griezmann. I colchoneros hanno chiesto 200 milioni, ben 80 in più rispetto a quanto i catalani hanno versato. Nel corso della trasmissione Tu Diràs su RAC1, il numero uno del club madrileno ha dichiarato: "Se il club ha fatto questo comunicato è perché abbiamo le prove. Valuteremo e se queste verranno confermate chiederemo la cifra che riterremo necessaria". Cerezo si è detto deluso dal comportamento di Griezmann: "Voleva andarsene e non ci ha detto nulla fino all'ultimo minuto" sottolineando però che nonostante la querelle i rapporti fra i club non dovrebbero cambiare: "Il Barça ha fatto un ottimo acquisto. Non volevamo che Griezmann se ne andasse. Una cosa sono i rapporti fra i club, l'altra i problemi che possono sorgere".