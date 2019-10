Atletico, foto di squadra senza Vrsaljko: il croato spera di tornare presto

© foto di J.M.Colomo

Giornata speciale in casa dell'Atletico Madrid, perché oggi tutta la prima squadra ha posato per la tradizionale foto da consegnare agli annali. Nell'immagine postata sui canali ufficiali, però, manca un tesserato del club spagnolo: Sime Vrsaljko, assente da diversi mesi dopo l'intervento al ginocchio subito lo scorso 13 febbraio, che lo costrinse a interrompere la sua avventura con la maglia dell'Inter. I colchoneros lo hanno dimenticato nella foto di gruppo, ma aspettano il suo ritorno in campo.