Miguel Angel Gil Marin, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, ha parlato così al sito ufficiale dei colchoneros dopo l'eliminazione in Champions con la Juventus: "Il risultato dell'andata ci ha confuso tutti. A Torino abbiamo vissuto una brutta giornata, ma ormai è passata. Contro una squadra che ha un fatturato superiore al nostro di 200 milioni di euro a fare la differenza è stato solamente un rigore al minuto 82. Non è stato l'Atletico che conosciamo, ma neanche la Juve aveva giocato ai suoi livelli nel nostro stadio. Quest'eliminazione è difficile da digerire, ma dobbiamo riconoscere che non abbiamo fatto bene. Una gara sbagliata comunque non può cambiare la nostra prospettiva".