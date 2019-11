Atletico, Gimenez: "Ottavi di Champions a un passo. Stagione positiva"

© foto di Acero

Il difensore dell'Atletico Madrid José Maria Gimenez ha parlato a margine di un evento pubblicitario del girone di Champions con la Juventus e della prossima sfida col Barcellona: "La squadra sta rispondendo molto bene, in Champions siamo ad un passo dalla qualificazione e nella Liga stiamo lottando per il primo posto. Questi sono sempre gli obiettivi dell'Atletico Madrid. Per quel che mi riguarda la prima parte della stagione è stata assolutamente positiva".